Вишли „Статї и есеї” Мирона Жироша

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох видали заєднїцку публикацию автора Мирона Жироша „Статї и есеї”, зоз циклуса „Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце”.

То друга кнїжка котру ше постгумно публикує дзекуюци фамелиї Жирош, котра уступела рукописи и руским донатором, котри их финансовали. Цали тираж кнїжки „Статї и есеї” финансовал привреднїк зоз Канади Юлиян Сабадош, а редактор виданя и зоз рукописом робел Микола Шанта.

Наслов публикациї гутори и о єй змисту, дзе ше читаче можу упознац зоз роздумованями Мирона Жироша и його попатрунком на Руснацох.

По жаданю донатора Сабадоша, велька часц тиражу кнїжки Мирона Жироша будзе подарована руским школяром.

„Статї и есеї” мож купиц (з мегкима рамики по цени од 300 динари, а з твардима по 350 динари) прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон 025 703 311, од 9 по 13 годзин).

Кнїжки „Руского слова” найлєгчейше наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

