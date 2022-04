Вишло веб-виданє другого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – У року кед ше означує 70-рочнїца од виходзеня часописа „Шветлосц”, тих дньох вишло веб-виданє и другого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Олега Румянцева „Паоло Румиц о Карпатох, Русинох и руїнох историї” и др Богдана Гальчака „Лемки з Високей Бжози”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Ирини Гарди-Ковачевич „У медзичаше” и проза Саши Сабадоша „Дзень за паметанє”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши вибор з поезиї Шандора Петефия „Розкошно квитнє ярня заграда”, котри з мадярского прешпивал Михал Рамач, док у рубрики „Зоз сербскей литератури” обявни вибор з поезиї Стевана Раичковича „Кому дзвони дзвоня”, котри тиж прешпивал Михал Рамач.

У рубрики „З рукописного нашлїдства” обявени прилог Миколи М. Цапа „Нєпознати перши писнї Гавриїла Костельника на українским язику”, у котрим винєшени нови и нєпознати боки з литературней биоґрафиї Г. Костельника.

„Статї и есеї” приноша статю Ирини Гарди-Ковачевич „Паметанє и тирванє” о двох подобових уметнїцох, Гелени Сивч и Лидиї Рамач, чия творчосц представена на тогорочней Централней святочносци Дня Руснацох у Новим Садзе.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о нових кнїжкох Янка Павловича и Владимира Кирди Болхорвеса, о котрих пишу Олени Планчак-Сакач и Милица Єфтимиєвич Лилич.

„Драмски додаток” виполнює комедия за дзеци „Васо Пикасо” Сави Шкобича, котру зоз сербского преложел Владимир Бодянец.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Гелени Сивч.

Як и шицки дотерашнї, и тото число часописа „Шветлосц” мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

