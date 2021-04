Вишло веб-виданє другого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє другого тогорочного числа часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Олега Петрука „Писма Гавриїла Костельника рижним кореспондентом” и коавторска робота др Даниели Тамаш, Смилї Вукотич и Лїляни Симич „Лексични розвой двоязичних дзецох и позитивни уплїви двоязичносци”.

З чечуцей литературней продукциї обявени писнї Кристини Афич и приповедка Любомира Медєша „Преклятство Рикового брега”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши вибор з поезиї Тараса Шевченка, котри з українского прешпивал Михал Рамач. Вибор ма наслов „Нє умера душа наша, нє умера воля” и з нїм редакция означує 160-рочнїцу шмерци Велького кобзара.

З историї обявена робота мр Славомира Олеяра „Чи Бойки (Boykos) историйни Boii”.

„Рочнїци – ювилеї” приноша статю Дюри Латяка „Ґу 50-рочнїци РНТ Петро Ризнич Дядя”, док „Статї и есеї” виполнює текст Єлени Перкович „Руснацох чека судьба Хазарох”.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о моноґрафским зборнїку „Руске слово 1945–2020” и кнїжки „Уровнї свидомосци” Славка Виная, о котрих пишу Ирина Гарди-Ковачевич и Олена Планчак-Сакач.

„Драмски додаток” приноши фантастичну приповедку „Сон шмишного чловека” Фйодора М. Достоєвского котру з росийского преложел и драматизовал Владимир Надь Ачим.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци филолоґийних, линґвистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з подобовима роботами Влади Нярадия.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси.

