Вишло веб-виданє першого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє першого тогорочного числа часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як и звичайно, число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота мср Мирослава Кевеждия „Културна вредносц романа Окупани у вичносци Юлияна Тамаша у шветлє рецепциї 1988–2019” и Ванї Дули „Поетска иницияция: антрополоґийни и филозофски паралели у циклусу писньох Шпитальске шветло Юлияна Тамаша”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Михала Рамача „Вибеженски писнї” и виривки з нєдоконченого романа Штефана Гудака „Дюра Штефанчик”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши „Дзевец писнї” добитнїци Нобеловей награди Вислави Шимборскей, котри з польского прешпивал Михал Рамач.

З историї обявена робота др Дюри Гардия „О ґенералови котри 1849. бомбардовал Нови Сад”.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о новей кнїжки пошвецей ґлумици Ирени Колесар и кнїжки Олени Планчак-Сакач „Вецей од бешеди”, о котрих пишу Ирина Гарди-Ковачевич и Леона Лабош Гайдук.

„Драмски додаток” виполнює дуо драма „Вина” Небойши Ромчевича котру зоз сербского преложел Владимир Надь Ачим.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци филолоґийних, линґвистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з фотоґрафиями Ирени Колесар з кнїжки „Ошмих порцоловей фиґурини”.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

