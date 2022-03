Вишло веб-виданє першого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – У року кед ше означує 70-рочнїца од виходзеня часописа „Шветлосц”, тих дньох вишло веб-виданє першого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц.

Як и звичайно, число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Петера Женюха „Язик як свидоцтво о застарелим идентитету и/або културним паметаню” и академика Юлияна Тамаша „Наївна литература”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Асї Папуґа „Накруцени порцолово бабки”, прозни виривок Любомира Медєша „Гроби потрацених предкох” и писня Владимира Кочиша „Слунково зарї под кридлом”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши вибор з поезиї Константина Ильдефонса Ґалчиньского, котри з польского прешпивал Михал Рамач, и приповедку нєпознатого автора „Песимистична розгварка пана и слуги”, чий акадски текст з анґлийского преложел Ваня Дула.

З нагоди 150-рочнїци од народзеня Володимира Гнатюка, часопис приноши студию академика Миколи Мушинки „Перши и найвизначнєйши записивач и виглєдовач фолклору Русинох Войводини/Сербиї конца ХІХ и початку ХХ столїтия”.

Микола М. Цап автор статї „Перша друкована верзия писнї Поздрав мацери Гавриїла Костельника”, у котрей винєшени нови и нєпознати боки з литературней биоґрафиї Г. Костельника.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о нових кнїжкох Блажени Хома Цветкович, Янка Сабадоша и Олени Планчак-Сакач, о котрих пишу Блажена Хома Цветкович, Михал Рамач и Єлена Маричевич Балач.

„Драмски додаток” виполнює драма за дзеци „Червена Шапочка у нєсказки” Сонї Боґданович, котру зоз сербского преложели Ксения и Михайло Бодянец.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Влади Нярадия.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

