Вишло веб-виданє трецого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – У року кед ше означує 70-рочнїца од виходзеня часописа „Шветлосц”, тих дньох вишло веб-виданє и трецого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Маряни Комарицї „Календарни дискусиї у галицкей преси ХХ ст.: релиґийни и политични контекст” и др Кристияна Екера „Борба италиянского партизана у Югославиї: Ерос Секви”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Олени Планчак-Сакач „Слова краткотирвацей краси”, проза Янка Павловича „Нарисоване з крейду” и циклус писньох Томислава Мишира „Ожог”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши познату писню Ивана Франка „Каменяре”, котру з українского прешпивал Михал Рамач, и прозу Владимира Назора „Ангел у дзвонїци”, котру пририхтал Юлиян Пап.

„Зоз литератури войводянских Мадярох” рубрика у котрей обявени виривок з романа Ласла Веґела „Нєпохована прешлосц” у прекладзе Михала Рамача.

У рубрики „З рукописного нашлїдства” обявени прилог Миколи М. Цапа „Елеґия серенчи и милей – перша верзия познатого твору Гавриїла Костельника”, у котрим винєшени нови нєпознати боки з литературней биоґрафиї Г. Костельника.

„Статї и есеї” приноша статю Дюри Латяка „Керестурски Євреє (Жидзи)”.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о нових кнїжкох Ивана Попа и Томислава Мишира, о котрих пишу Янко Рамач и Ирина Гарди-Ковачевич.

„Драмски додаток” виполнює перша часц драми „У войни” Янка Сабадоша, котру за обявйованє пририхтал Михал Рамач.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Лидиї Рамач.

Як и шицки дотерашнї, и тото число часописа „Шветлосц” мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

