Вишло веб-виданє трецого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє трецого тогорочного числа часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Олега Румянцева „Хаснованє топониму Горнїца у текстох Русинох Бачки и Сриму у ХХ ст.” и робота др Йосифа Вархола „Аґрарни звичаї Русинох-Українцох Словацкей”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Олени Планчак-Сакач под назву „Кед зме лєм клїпнуце”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши вибор зоз сучасней билорускей поезиї, котри на наш язик прешпивал Михал Рамач. Ту и позната писня „Пурпурни диждж” Роджерса Нелсона Принса, котру з анґлийского пририхтал Юлиян Пап.

З историї обявена робота др Дюри Гардия „Adventus in Machou Ростислава Михаиловича” и робота мр Славомира Олеяра „Хмельницки и Мазепа – два контроверзни особи русинскей (українскей) историї”.

З нагоди 70-рочнїци од народзеня писателя и новинара Михала Рамача часопис обявює интервю зоз нїм под назву „Тирваци швицарнїки: Библия, класика, Слїпий, Валенса…” (розгварку водзел Саша Сабадош).

„Прикази, критики, рецензиї” информую о новей кнїжки Михала Рамача „Перли шветовей поезиї” и кнїжки Ясмини Дюранїн „Женоблоґия”, о котрих пишу Микола Шанта и Єлена Перкович.

„Драмски додаток” приноши першу часц драми „Хто забил мертви угел” Звонимира Павловича.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з подобовима роботами Даряна Гардия.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

