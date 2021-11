Вишло веб-виданє штвартого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє штвартого тогорочного числа часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як и звичайно, число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Янка Рамача „Привитна писня Vĕnac” и коавторска робота др Даниели Тамаш и Лїляни Симич „Социялни фактори билинґвизма”.

З чечуцей литературней продукциї обявена писня Юлияна Тамаша „Розлука Doomsday” и проза Олени Планчак-Сакач под назву „Ми у плакати”.

Рубрика „Зоз шветовей литератури” приноши вибор з поезиї Лесї Українки, котри з українского прешпивал Михал Рамач. Ту и проза „Лилит” италиянско-єврейского писателя Прима Левия, котру з анґлийского преложел Мирослав Кевежди.

З историї обявена робота мр Славомира Олеяра „Русьински велможства”, а у рубрики „Статї и есеї” прилог „Манастир на Страдецкей гори” котри пририхтал Юлиян Пап.

„Прикази, критики, рецензиї” информую о новей кнїжки Меланиї Римар „Хто як сце” и антолоґиї українских афоризмох Александра Чотрича „Шмих народу”, о котрих пишу Ирина Гарди-Ковачевич и Михал Рамач.

„Драмски додаток” приноши другу часц драми „Хто забил мертви угел” Звонимира Павловича.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з подобовима роботами Силвестера Д. Макая.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

