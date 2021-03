Вишло двочисло „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю вишли нови „Дзвони”, як двочисло за фебруар и марец, чия главна тема Вельконоцни пост.

– Пост то врацанє ґу Богови, виявел папа Франциск чий текст у рубрики „Духовне заренко”, а о посту пише и о. Михайло Малацко. Историйна папова нащива Ираку, як и актуалносци у Церкви у швеце обробени у вецей рубрикох. О духовним живоце под час пандемиї написал о. Владислав Варґа, хтори мал нагоду и упознац нового сербского патриярха Порфирия, о чим подзелєл свойо упечатки.

У тим чишлє и законченє толкованьох папового постисинодалного писма фамелийом, а у Богословскей думки друге предлуженє „Марийових святилїщох”.

Ту и стаємни рубрики – Слово живота, Витамин за душу, Дзвончки, фото – вистки з наших парохийох, а у новим чишлє и текст о означованю 100 рокох живота Исусовей малей шестри Кристини.

„Дзвони” маю и свойо електронске виданє – https://issuu.com/s723/docs/dzvoni_februar-marec_2021.

