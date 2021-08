Вишло двочисло „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї у керестурскей парохиї св. оца Миколая вишло лєтнє двочисло християнского часопису „Дзвони” за юлий и авґуст.

„Дзвони” преглїбюю значенє швета Успениє Пресвятей Богородици, як и нове Слово за живот. Ту и шведоченя вири, духовна поезия и приповедки, записи зоз стретнуцох за младих и фамелиї.

У рубрики „Рочнїци” напис о 40 рокох Марийових зявеньох у Меджуґорю и 160 рокох икони Мариї Водицовей. „Богословска думка” нас водзи до Зарваници у України и приноши дальше предлуженє анализи Енциклики папи Франциска „Шицки браца”.

Чи пре публикацию о християнским концепту особи будзе осудзена єй авторка у Финскей пише у рубрики „Актуалне”, а як дойсц до правдивого щесца и звладац нєсиґурносц под час пандемиї анализоване у „Стереотипох”.

И у тим чишлє текст о живоце Руснацох у Сриме, о монахиньох и фото-вистки зоз наших парохийох.

Тото двочисло мож опатриц и на тим ЛИНКУ.

