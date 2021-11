Вишло двочисло „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю у парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре вишло двочисло Християнского часопису „Дзвони” за октобер и новембер. Главна тема то Синодална драга цалей Католїцкей церкви хтора розпочала и у нашей Епархиї.

Иншак, то перше число без главного редактора и автора о. Михайла Малацка хтори ше упокоєл у септембру. О доприношеню о. Малацка пишу Ґаврило Ґрбан спред Управи за одношенє з вирскима заєднїцами, як и священїки з грекокатолїцкей, православней и евангелистичней церкви.

Ту и теми о Крачунским посце, виронауки, Дню худобних, Марийових святилїщох, як и подїї у духовним живоце у швеце и у нас.

У тим чишлє єст и бок за наймладших, духовни преглїбйованя и поезия.

„Дзвони” мож поопатрац и електронски на ТИМ ЛИНКУ.

