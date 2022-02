Вишло двочисло „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї керестурска парохия видала перши тогорочни „Дзвони” як двочисло за януар и фебруар.

Главна тема часопису то проєкт „Емаус”, духовни центер – його намена и будуци випатрунок, а за ньго мож даровац и пенєжни прилоги. Призначени и подїї з нагоди обиходзеня Водицовей икони (копиї) наших парохийох з нагоди яй 160 – рочнїци.

У тим чишлє и два нови рубрики – „Екуменизем” и „Святителє” як и порядни – „Богословска думка”, „Актуалне”, „Витамин за душу” и „Дзвончки”.

Ту и здогадованя на покойного пароха керестурского Михайла Малацка, а призначени и числени фото-вистки о преслави крачунских шветох и подїйох по наших парохийох.

У наступним периодзе будзе доступне и електронске виданє часопису.

