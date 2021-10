Вишло найновше число „Руского слова”

НОВИ САД – У штерацецштвартим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” информациї о ситуациї хижи на адреси Матици сербскей 15 котра наменєна Заводу за културу войводянских Руснацох, а на „Наших местох” пише о проблемох финансованя Театру котри представени у ресорним покраїнским секретарияту.

„Економия”, приноши напис о Дньох старих ремеслох котри котри отримани у тарґовищним центру Биґ у Новим Садзе.

„Култура и просвита” свойо боки пошвецела театралним представом котри ше пририхтує на сценох у Руским Керестуре и у Новима Садзе, як и напису о коцурскей школи.

У рубрики „Людзе, роки, живот” єст два приповедки, представени Драґан Чорняк зоз Коцура, и Мануела Варґа зоз Руского Керестура.

„Духовни живот” пише о пременкох котри настали по наших парохийох котрим причина нагла шмерц рускокерестурского пароха о. Михайла Малацка.

„Спорт” зазначел резултати фодбалских змаганьох у лиґох дзе ше змагаю нашо клуби, потим змаганє керестурских столнотенисерох, як и традицийну Чукияду керестурского ЗСР Коляк.

Додаток у тим числу „Литературне слово”, а на концу новинох нови рецепти у рубрики „Горуци тепши”.

