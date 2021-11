Вишло нове число Глашнїка Рускей матки „Руснак”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка „Руснак” отримана прешлого пиятку, а присуствовали шесцеро члени тих орґанох РМ.

На дньовим шоре розпатрани потераз запровадзени активносци на пририхтованю тексту и фотоґрафийох и каталоґизациї у Библиотеки Матици сербскей у Новим Садзе, за кнїжку „Мала история Русинох” автора проф. Ивана Попа у виданю РМ. Заключене же цалосна робота на спомнутей кнїжки закончена, а медзи иншим, предсидатель РМ Дюра Папуґа наглашел, же нєодлуга будзе видати и єден додаток зоз Подобовей колониї котра ноши мено Еуфемиї Гарди, а котра отримана у Руским Керестуре.

Надалєй посцигнути начални догварки коло пририхтованя XVII Шветового конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох, хтори ма буц отримани 2023. року у Новим Садзе, як гварене, уж початком идуцого року би требало почац зоз роботу орґанизациї.

Найновше число Глашнїка Рускей матки „Руснак”, 33. по шоре, тих дньох вишло зоз друку, понеже ше у тим року видавательови нє удало обезпечиц средства з висших уровньох финансованя за його видаванє, на тот завод средства обезпечени зоз приватних донацийох. Видаванє того числа помогли – Мирослав Новта, Мирко Еделински, Дюра Регак, Михайло Фейса, Мария Йоксович, Еуфемия Чизмар, Дюра Колошняї и Иґор Рац.

Вєдно зоз тим числом глашнїка обявени и додаток зоз 6. Стретнуца поетох литературних и музичних творительох РМ котре було орґанизоване у октобру того року.

Схадзка закончена зоз даваньом неґативного думаня на активносци НВУ „Руске слово” котра нєдавно подзелєла кнїжки „Статї и есеї” Мирона Жироша школяром Основней и штреднєй школи у Руским Керестуре и у других местох у хторих жию Руснаци, понеже по думаню РМ, у кнїжки заступене контроверзне поступанє ґу твардо опредзелєним Руснацом, як зоз Руского Керестура, так и з других местох.

