Вишло остатнє число МАК-у у тим року

НОВИ САД – „У фокусу” децемберского числа часопису МАК интервю зоз Кристину Афичову, хторей тих дньох ма висц перша кнїжка поезиї, а ту и анкета зоз младима о тим як препровадзели тот рок и яки маю жаданя за наиходзаци.

„Ґимназия и я” представя бувших руских ґимназиляцох, а „Швет науки и технолоґиї” проєкт за штредньошколцох Заводу за културу войводянских Руснацох „Приповедки винїмкових каждодньових стварох”.

„Спорт и рекреация” пише о Сонї Сабадошовей з Руского Керестура, а у рубрики „АЛТ шоу у МАК-у” мож читац о „Прадкох у Матки”.

Хто ше у 2022. року предплаци на часопис МАК, достанє як дарунок два кнїжки – Себастияна Нярадия „Инисур – рика княза” и „Дньовка – два декади 1998-2017: Зборнїк литературних и визуалних творох”, лєбо Сашу Сабадоша „Дармоєди” и „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох”.

Предплата на МАК кошта 1 000 динари, а явиц ше мож до поруки на Фейсбуку (MAK MAGAZINE), Инстаґраму (mak.magazine), лєбо на мейл (mak.magazine@gmail.com).

МАК чека и нових сотруднїкох, та хто сце писац тексти за тот часопис, обявйовац свою литературу, фотоґрафиї, лєбо други твори, може ше явиц на уж спомнути способ.

