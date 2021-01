Вишло перше число МАК-у у тим року

НОВИ САД – Вчера вишло януарске число часопису МАК, хторому „У фокусу” розгварка зоз Наташу Ґайдошову зоз Коцура, потим звит зоз 10. Литературного вечара младих, а представена и ґрупа Ария и їх перши спот.

„МАК-ов колаж” пише о Емилиї Кодермац зоз Шиду и тетовираню, „Швет науки и технолоґиї” о популарней дружтеней мрежи ТикТок, а „Спорт и рекреация” о младей атлетичарки Мариї Скубан зоз Коцура.

У новим року, МАК ма и нови рубрики, а то рубрика Кристина Афич „Зоз шкатулки розума”, хтора будзе виходзиц у каждим другим чишлє, потим „Фрази и вирази”, „Ґимназия и я”, як и рубрика Михайла Планкоша „Вецка нїч у МАК-у”.

Надпоминаме же хто ше того, 2021. року предплаци на МАК, достанє як дарунок два кнїжки – „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох” и „Дньовка – два декади 1998-2017: Зборнїк литературних и визуалних творох”, хтори видати у едициї МАКoff. Рочна предплата на МАК кошта 1.000 динари, а мож плациц и на рати. Явиц ше треба до поруки на Фейсбук (MAK MAGAZINE), Инстаґрам (mak.magazine), лєбо на мейл (mak.magazine@gmail.com).

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)