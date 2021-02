Вишло фебруарске число часописа за дзеци „Заградка”

НОВИ САД – У другим полрочу чечуцого школского року вишло уж друге число часописа за дзеци „Заградка”.

Гоч пре епидемиолоґийну ситуацию Централна преслава Националного швета Руснацох того року нє отримана, фотоґрафия на насловним боку „Заградки” шведочи же дзеци у воспитно-образовних институцийох у Руским Керестуре отримали свойо програми.

У ПУ „Бамби” Кула, у обєкту „Цицибан” у Руским Керстуре шицки воспитни ґрупи зоз своїма воспитачками пририхтали шветочни програми примерани возростом дзецох. И школяре у Школи „Петро Кузмяк” отримали красни програми, о чим мож пречитац и попатрац фотоґрафиї на 2. боку часописа.

Литературну часц виполнюю писнї и приповедки наших писательох: Силвестера Д. Макая, Оксани Мудри Недич, Миколи Скубана, Серафини Макаї, Мирона Будинския, потим сербскей писательки Весни Алексич, а ту и Дяни Родари зоз Италиї зоз свою приповедку.

„Мала заградка” наймладших розвешелює зоз краткима стихами, а найволя ришовац „Квиз” и вифарбйовац илустрациї.

Актуални литературни и подобово роботи вредних сотруднїкох зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова, Нового Саду и Вербасу у тим чишлє наполнєли аж 5 боки.

Дакус вецей о фодбалу любителє того спорту можу пречитац на цалим 19. боку у рубрики „Здраве цело, здрави дух”, а тото цо читаче нїґда нє забуду ришиц, то два Забавни боки.

Як рошнє широта слонче Мойсей, и дзе ше перше почало правиц скло, мож найсц на предостатнїм боку.

