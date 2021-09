Вишол авґустовско-септемберски МАК

НОВИ САД – У новим, авґустовско-септемберским двочишлє часопису МАК, у рубрики „У фокусу” ретроспектива лєтнїх подїїйох за младих, а ту обявени и конкурс за „Дньовку”.

„Ґимназия и я” и тераз представя троїх бувших руских ґимназиялцох, а „Швет науки и технолоґиї” нову ґенерацию руских ґимназиялцох.

У рубрики „Спорт и рекреация” мож пречитац интервю зоз Адрияном Молнаром зоз Дюрдьова о Bushido challange-у, а у рубрики „Упознай себе” поробиц тест о тим як ше бориме зоз стресом.

„Власни печац” дава прозу младих авторох, а здогадує и як було на уметнїцким стретнуцу у природи „Власни печац младих”.

