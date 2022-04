Вишол априлски МАК

НОВИ САД – У априлским чишлє младежского часопису МАК „У фокусу” тема о менталним здравю, як и фотоґрафия Ивани Медєши хтора вибрана медзи 20 найлєпшима, од вецей як 1 500 хтори сцигли на конкурс „Жени у фокусу”.

„Русинистика и я” и у тим чишлє пише о тим дзе су и цо тераз робя бувши студенти Оддзелєня за русинистику, а у рубрики „Швет науки и технолоґиї” мож пречитац кельо млади препровадзую часу на интернету и дружтвених мрежох.

За рубрику „МАК-ово 50 роки” зоз архиви вибрани даєдни насловни боку того часопису, док у рубрики „АЛТ шоу у МАК-у” интервю зоз Ясну Русковски, хтора ма свой салон за дизайн у хторим шиє шмати.

