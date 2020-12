Вишол децемберски МАК

НОВИ САД – Вчера вишло децемберске число часопису МАК, хторому „У фокусу” нєдавно обявени Зборнїк „Дньовка – два декади 1998–2017”, потим промоция мастер роботи Марини Шлемендер, як и розгварка зоз младим предсидательом ДОД Дюрдьов Милошом Малешом.

„МАК-ов колаж” зазначел цо ше того року случовало у новосадским РКЦ-у, а у „Куцику совитох” интервю зоз Андрейом Русковсковим зоз Коцура о моторкох.

У рубрики „Швет науки и технолоґиї” розгварка зоз Марину Сакач з Нового Саду, хтора на мастер студийох у Белґиї, док Андреа Ралевич з Коцура за рубрику „Спорт и рекреация” бешедовала о кросфиту и змаганьох з препреченями.

„АЛТ шоу у МАК-у” пише о Ґлориянови Гардийови з Руского Керестура и 3Д друкованю, а „Кинотека” у остатнїм тогорочним чишлє представя найлєпши филми у 2020. року.

Хто у новим, 2021. року сце доставац кажде число часопису МАК, треба же би послал мено, презвиско и адресу на мейл mak.magazine@gmail.com, Фейсбук (MAK MAGAZINE), лєбо Инстаґрам (mak.magazine). Рочна предплата тисяч динари.

