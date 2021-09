Вишол Зборнїк зоз пиятей науковей конференциї младих

НОВИ САД – Зоз друку вишол Зборнїк роботох зоз пиятей рускей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох отриманей 12. мая 2021. року. Главни видавателє публикациї НВУ „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох, вєдно зоз Оддзелєньом за русинистику Филозофского факултету и нєформалним здруженьом Виглєдовацки круг.

Редактор виданя Сашо Сабадош, а Зборнїк вишол под координацию младежского часописа МАК и Маї Зазуляк Гарди у рамикох означованя 75-рочнїци НВУ „Руске слово”.

У публикациї обявени роботи осем авторох – Ани Римар Симунович, Андрея Ороса, Єлени Дудаш, Якуба Павляка, Доротеи Будински, Саши Сабадоша, Марини Сакач и Марини Шлемендер.

Видавателє одлучели же нє буду предавац Зборнїк прето же би ше популаризовало науку медзи младима, а шицки заинтересовани треба же би ше явели Заводу за културу войводянских Руснацох (021 6546534), або представительством НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021 6613 697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025 703 311, од 9 по 13 годзин).

