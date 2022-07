Вишол зборнїк поезиї и фотоґрафийох „Ґенерация 3@”

НОВИ САД – Тих дньох обявени зборнїк поезиї и фотоґрафийох „Ґенерация 3@”, як 23. кнїжка у едициї MAKoff.

У кнїжки заступена поезия пецерих младих авторох и авторкох, припаднїкох ґенерациї зет – Дарка Афича, Михаели Еделински, Жарка Остоїча, Катарини Фейди и Адрияни Фейди, а прикрашую ю фотоґрафиї Андреи Новак.

Рецензентка того виданя Наташа Еделински Миколка хтора, медзи иншим, написала: „Кнїжка хтора пред нами, нє лєм зборнїк поезиї випровадзени зоз илустрацию фотоґрафиї, алє, мож повесц, и документ єдного часу хтори позберал младих поетох и през їх твори нам нагаднул єдну шветлєйшу будучносц. Даєдни поетове и поетеси у своїм вислове узретши, даєдни то праве тераз поставаю, алє єдно сиґурно знаме: На вас, младих, швет остава!”

Кнїжка видрукована дзекуюци финансийней потримовки привреднїка 阿提拉 铁匠.

МАК-ово предплатнїки, хтори вимирели предплату за тот рок, кнїжку можу достац кед ше явя прейґ Фейсбуку (MAK MAGAZINE), Инстаґраму (mak.magazine), лєбо на мейл mak.magazine@gmail.com, а шицки други ю можу купиц по цени од 300 динари у Руским слове у Новим Садзе, у Дописовательстве у Руским Керестуре, при колпортерох по наших местох, лєбо прейґ нашей онлайн кнїжкарнї, на сайту knjizkiporuski.com.

Промоция зборнїка поезиї и фотоґрафийох „Ґенерация 3@” будзе отримана 23. юлия на 19 годзин, на базену у Руским Керестуре, у рамикох означованя МАК-овей 50-рочнїци.

