Вишол Зборнїк роботох „Studia Ruthenica”

НОВИ САД – Як сообщело Дружтво за руски язик, литературу и културу, тих дньох видруковани Зборнїк роботох „Studia Ruthenica”, 26. по шоре.

У тим чишлє обявени прилоги зоз 6. Науково-фахового сходу, хтори отримани 4. децембра 2020. року у Новим Садзе у рамикох Програми означованя 50 рокох од снованя Дружтва (4.12.1970) и 30. Дньох Миколи М. Кочиша (1990-2020) под назву „Руски язик, литература, култура, просвита и публицистика“.

Ту ше находза и прилоги з обласци язика, литератури, култури, просвити и публицистики.

Видаванє часопису „Studia Rutnenicа“ 26 (39) за 2021. рок финансийно помогли Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и сотруднїцтво зоз вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит рускей националней меншини Сербиї и Городска управа за културу Нового Саду.

