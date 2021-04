Вишол и априлски МАК

НОВИ САД – Вчера вишло априлске число часопису МАК, хторому „У фокусу” матуранти Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура, як и нове руководство Здруженя „Пакт Рутенорум”.

У рубрики „МАК-ов колаж” мож пречитац розгварку зоз Тамару Максимович зоз Лалитю, хтора пише прозу, а у рубрики „Швет науки и технолоґиї” зоз Александром Гардийом зоз Канади, композитором специялних видео ефектох.

„Ґимназия и я” и у тим чишлє пише о бувших школярох рускей Ґимназиї, у рубрики „Упознай себе” мож превериц медийну писменосц, а „Вецка нїч у МАК-у” дава предкладанє за филм хтори треба одпатриц.

„Власни печац” представя уметнїцки роботи Александри Русковски з Руского Керестура.

