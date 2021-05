НОВИ САД – Вчера вишол майски МАК, а „У фокусуˮ нового числа Оддзелєнє за русинистику, як и мали матуранти зоз Дюрдьова и Руского Керестура.

„МАК-ов колажˮ дава резултати онлайн виглєдованя на тему – млади и церква, а „Ґимназия и яˮ и у тим чишлє представя бувших школярох керестурскей рускей Ґимназиї.

„Швет науки и технолоґиїˮ пише о Пиятей рускей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох, а „Спорт и рекреацияˮ о Санийови Бучкови зоз Анґлиї и бодибилдинґу.

У рубрики „Упознай себеˮ вибрани даскельо питаня зоз Збиркох задаткох, а „Власни печацˮпредставя Валентину Салаґ зоз Дюрдьова и єй фотоґрафиї.

