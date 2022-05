Вишол майски МАК

НОВИ САД – „У фокусу” майского числа МАК-у тема о уписованю до штреднїх школох и на факултети, а ту и условия Конкурсу за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци за 2022. рок, хтори розписало Роботне цело за младих.

У „МАК-овим колажу” мож пречитац розгварку зоз Алексей Виславсковим зоз Дюрдьова, басистом бенда „Prljava frekvencija”, а „Русинистика и я” и у тим чишлє представя бувших студентох Оддзелєня за русинистику.

Рубрика „Швет науки и технолоґиї” пошвецена проблему фалшивих висткох на интернету, а „Спорт и рекреация” тогорочному Шветовому купу у фодбалу.

У рубрики „МАК-ово 50 роки”, хтора виходзи з нагоди пол вика часопису МАК, у розгварки зоз бувшу главну и одвичательну редакторку Славицу Шовш мож дознац о тим як було ушорйовац МАК у периодзе осемдзешатих и дзеведзешатих рокох.

„АЛТ шоу у МАК-у” представя „Rusyn Literature Society”, а „Власни печац” проєкт „Учите русински са нама”.

