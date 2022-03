Вишол марцовски МАК

НОВИ САД – Вчера вишло марцовске число младежского часопису МАК, хторому „У фокусу” анкета зоз младима о Медзинародним дню женох, а ту и розгварка зоз наградзовану рецитаторку Валентину Новта з Руского Керестура.

„МАК-ов колаж” пише о тим дзе млади авторе находза инспирацию за творенє литератури, „Русинистика и я” представя бувших студентох Оддзелєня за русинистику, а „Швет науки и технолоґиї” Ивану Бучко з Бачинцох, ґрафичну дизайнерку и илустраторку.

У рубрики „Спорт и рекреация” мож пречитац интервю зоз Иваном Виславсковим з Дюрдьова хтори тренира кросфит, а у рубрики „МАК-ово 50 роки” мож дознац хто бул кум мена часопису МАК.

