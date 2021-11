Вишол новемберски МАК

НОВИ САД – „У фокусу” новемберского числа часопису МАК 24. Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка”, як и розгварка зоз мастер педаґоґом Доротеу Будински, презентерку и новинарку у РТВ-у.

„МАК-ов колаж” пише о Денисови Гардийови родом з Петровцох, хтори тераз жиє у Ирскей, а „Ґимназия и я” и у тим чишлє представя троїх бувших руских ґимназиялцох.

„Швет науки и технолоґиї” дава розгварку зоз Ребеку Планчак о єй наградзеней науково-фаховей роботи, а у рубрики „Спорт и рекреация” можеце дознац цо млади тренираю и яки им мотиви.

„АЛТ шоу у МАК-у” пише о Керестурцох хтори участвовали на Трибалиону, односно обегованю зоз препреченями, а у рубрики „Власни печац” поезия младих авторох, дзе мож видзиц и побиднїцки фотоґрафиї и роботи зоз нєдавно отриманей „Дньовки”.

