Вишол октоберски МАК

НОВИ САД – У новим, октоберским чишлє часопису МАК рубрика „У фокусу” пише о Стретнуцу рускей младежи у Шидзе, а ту и розгварка зоз Хелену Папуґа, волонтерку Центра за емоционалну потримовку и превенцию самозабойства „Шерцо”.

„МАК-ов колаж” представя Ивону Будински з Руского Керестура и єй природну козметику, а „Ґимназия и я” троїх бувших руских ґимназиялцох.

„Швет науки и технолоґиї” дава розгварку зоз визуалним уметнїком Ярославом Планчаком з Керестура, а „Спорт и рекреация”пише о Дунї Чобанович зоз Бечу, хтора ше занїма зоз бициґлизмом.

Понеже октобер мешац менталного здравя, у рубрики „Упознай себе” мож поробиц тест на тоту тему.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)