Вишол Руски християнски календар за 2022. рок

НОВИ САД – Вчера, 10. децембра, зоз друку вишла перша часц тиражу Руского християнского календара за 2022. рок хтора пренєшена до Руского Керестура и там го мож купиц, а друга часц Календара будзе видрукована на пондзелок и истого дня будзе порозвожована по других местох. И того року Календар ше зявює як заєднїцке виданє НВУ „Руске слово” и Християнского часопису „Дзвони”. Обсяг му 296 боки.

Тогорочни Календар почина зоз интервюом зоз владиком кир Георгийом Джуджаром з нагоди 20-рочнїци од пошвецаня за владику и 40 роки його священства. Потим шлїдза тексти розпоредзени по рубрикох: Култура и просвита, Духовни живот, Наша прешлосц, Литература, Руснаци у швеце, Психолоґия и филозофия, Польопривреда, Дом и фамелия, Спорт и Гумор.

Календар по цени од 500 динари мож купиц꞉

У Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, на трецим поверху пондзелок – пияток од 9 по 14 годзин, информациї на телефон 021/6613-697. Тиж так на киоску Грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла, на углє Милетичовей и Йована Суботича у Новим Садзе.

У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху, информациї на телефон 025/703-311, пондзелок – пияток од 9 по 13 годзин.

У Коцуре у Кнїжкарнї „Анни”, на адреси Ошлєбодзеня 5б (прейґ драги Школи) и на телефон моб: 062 85 10 341.

У Шидзе при колпортерови Владимирови Гарвильчакови, на адреси Саве Шумановича 129а и на телефон моб: 062 44 09 74.

У Дюрдьове при Якимови Гардийови на телефон моб: 064 36 996 73.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)