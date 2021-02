Вишол фебруарски МАК

НОВИ САД – Вчера вишло фербруарске число часопису МАК, хторому „У фокусу” Дарян Гарди, добитнїк медзинародней награди, як и Марияна Венчельовски, хтора за МАК бешедовала о черанки студентох.

„Ґимназия и я” и у тим чишлє представя даскелїх успишних бувших школярох керестурскей Ґимназиї, а „Швет науки и технолоґиї” Марияну Колошняї, студентку на фаховей пракси у Нємецкей.

У рубрики „Спорт и рекреация” мож пречитац розгварку зоз Олю Русковски о горяцтве, а зоз Павлину Шепински и єй малим бизнису у рубрики „АЛТ шоу у МАК-у”.

„Вецка нїч у МАК-у” и тераз препоручує филм хтори треба одпатриц, а „Власни печац” понука поезию младих.

