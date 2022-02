Вишол фебруарски МАК

НОВИ САД – „У фокусу” фебруарского числа часопису МАК друга часц резултатох онлайн упитнїка на тему „Национална свидомосц младих Руснацох”, а ту и розгварка зоз Ану Чизмар зоз Вербасу, керестурску ґимназиялку, хтору интересує корейска култура и волонтеризем.

„МАК-ов колаж” представя Аню Хромиш зоз Дюрдьова и єй уметнїцки роботи, а „Русинистика и я” бувших студентох Оддзелєня за русинистику Аниту Ґовля и Люпку Малацко.

„Швет науки и технолоґиї” пише о Тимотейови Рацови зоз Коцура, хтори ше занїма зоз фотоґрафию и видеом, а „АЛТ шоу у МАК-у” о полицайови-приправнїкови Иванови Чапкови з Керестура.

За рубрику „МАК-ово 50 роки” даєдни МАК-ово бувши новинаре и сотруднїки здогадли ше на часи кед писали за тот часопис.

