Вишол юнийско-юлийски МАК

НОВИ САД – „У фокусу” юнийско-юлийского двочисла МАК-у Антония Монар зоз Руского Керестура, членїца студентскей орґанизациї EESTEC, як и будуци студенти.

У рубрики „Ґимназия и я” представени тройо бувши руски ґимназиялци, а „Швет науки и технолоґиї” пише о проєкту „Знанє за отримуюци розвой”.

„Спорт и рекреация” представя Ваню Виславския и його гоби – Hard Enduro, а у рубрики „Упознай себе” мож поробиц тест о тим кельо часу пошвецуєме себе.

„АЛТ шоу у МАК-у” пише о ище єдней сезони „Фантази зналцох”, док у рубрики „Власни печац” мож пречитац литературу младих авторох, а ту представена и уметнїца Ваня Казак.

