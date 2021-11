Вишол „Язични аларм” Блажени Хома Цветкович

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” и Дружтво за руски язик, литературу и културу видали заєднїцку публикацию авторки Блажени Хома Цветкович „Язични аларм – поради з язика”.

Слово о практичним приручнїку, кнїжки хтора наменєна новинаром, прекладательом, писательом, лектором, студентом, спикером и шицким тим хтори активно хасную руски язик.

Блажена Хома Цветкович длугорочна лекторка и редаторка виданьох НВУ „Руске слово”. Вона вибрала вецей як 400 одреднїци, хтори у авторских текстох нєточно, або нєясно преложени, нєточно похасновани синтаксични єдинки (слова, синтаґми, виреченя) и словозлученя, найвецей зоз морфолоґиї и синтакси (мишанє меновнїкох и применовнїкох або присловнїкох, нєскладаня у роду, припадку, числу, особи, нєясносц синонимох и гомонимох хтори єдно знача у руским, а друге у сербским язику).

„Язични аларм” мож купиц по цени од 300 динари прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” (у Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/66-13-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху и на телефон РК 025/703-311, од 9 по 13 годзин).

Кнїжки „Руского слова” найлєгчейше наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/

