Вишол януарски МАК

НОВИ САД – Тих дньох вишло януарске число часопису МАК, хторому „У фокусу” резултати онлайн анкети на тему Национална свидомосц младих Руснацох.

У новим року, МАК ма и нови рубрики, а то „Язични аларм” – зоз кнїжки Блажени Хома Цветкович „Язични аларм – поради з язика”, „Русинистика и я”, дзе ше представя бувших студентох Оддзелєня за русинистику, як и рубрика „МАК-ово 50 роки”, з нагоди пол вика часопису, у хторей у януарским чишлє розгварка зоз бувшу главну и одвичательну редакторку МАК-у Ирину Гарди Ковачевич.

„Швет науки и технолоґиї” представя Патрика Костелника, а „Спорт и рекреация” тренера атлетики Валентину Тиркайла.

Хто ше у 2022. року предплаци на наш часопис МАК, достанє як дарунок два кнїжки – Себастияна Нярадия „Инисур – рика княза” и „Дньовка – два декади 1998-2017: Зборнїк литературних и визуалних творох”, лєбо Сашу Сабадоша „Дармоєди” и „Гумно 2: Дзеци з дружтвених мрежох”. Рочна предплата 1 000 динари. Явиц ше треба до поруки на Фейсбуку (MAK MAGAZINE), Инстаґраму (mak.magazine), лєбо на мейл (mak.magazine@gmail.com).

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)