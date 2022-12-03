Вишол 24. том „Енциклопедиї сучасней України”

КИЄВ (УКРАЇНА) – Стредком новембра, и попри чежкей войновей ситуациї, у Києве вишoл порядни, 24. том „Енциклопедиї сучасней України”, у котрим, як и у предходних 23 томох, представени статї о рижних сферох живота и познатих дїячох култури Руснацох и Українцох Сербиї/Югославиї. До найновшого тому вошли одреднїци на букву О, та медзи нїма Яким Олеяр, Янко Олеяр, Любица Отич, о. Петро Овад и историйно-ґеоґрафске поняце Осєк.

„Енциклопедия сучасней України” (ЕСУ) – то вецейтомне енциклопедичне виданє (алфавитна енциклопедия) о України у шицких oбласцoх од початку XX столїтия до терашньосци. Вона облапя шицки сфери живота и указує материялни и общекултурни вредносци, створени як на українских жемох, так и у українскей дияспори.

„Енциклопедия сучасней України” заєднїцки проєкт Институту енциклопедичних виглєдованьох Националней академиї наукох України и Наукового товариства „Шевченко”.

Од початку твореня енциклопедиї визначну улогу у составяню списку гаслох и писаню статьох о литератури Руснацох Сербиї мал член-кореспондент НАН України, доктор филолоґийних наукох Олекса Мишанич.

Аторе статьох у енциклопедиї по тераз були: о. др Роман Миз, академик Микола Мушинка, Дюра Латяк и Микола М. Цап. Од тринастого тому ґу писаню статьох за енциклопедию приключела ше кандидат историйних наукoх Наталия Стаценко з Києва.

У видрукованих 24 томох описани историйно-ґеоґрафски поняца (Бачка, Банат, Беоґрад, Войводина, Коцур), релиґийни живот (Крижевска епархия), а тиж дати вельо мена познатих дїячох литератури, релиґийного, културного и дружтвеного живота Руснацох и Українцох Сербиї.

Литература представена зоз статями о Мафтейови Винайови, Ирини Гарди-Ковачевич, Штефанови Гудакови, Миронови Канюхови, Михайлови Ковачови, Владимирови Кирдови, Миронови Колошняйови, Осифови Костельникови, Владимирови Кочишови, Евґенийови Кочишови и других.

У ЕСУ представени статї-персоналиї о Гавриїлови Костельникови, владикови Дюрови Джуджарови, о. Дюрови Биндасови, о. Максимилиянови Буїлови, владикови Гавриїлови Букаткови, владикови Йоакимови Гербутови, науковцох Стеванови Константиновичови, Миколови М. Кочишови, публицистох Миронови Жирошови и Владимирови Костелникови, композиторови Иванови Ковачови, скулпторови Евґенови Кочишови, шпивачки Ирини Давосир Матанович, ґлумцох Драґенови Колєсарови и Ирени Колєсар, дружтвених дїячох Дюрови Варґови, Федорови Колєсарови, спортскому дїячови Яшови Баковови и других.

Вельку увагу составяче ЕСУ указую питаньом библиоґрафского ушореня статьох. По правилу, кажда статя по концу ма литературу. Статї-персоналиї маю фотоґрафиї, а други статї одвитуюци илустрациї.

Електронску верзию ЕСУ мож найсц на адреси: http://esu.com.ua/