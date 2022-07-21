(Опатрене 2 раз, нєшка 2)
СМУТНЕ ЗДОГАДОВАНЄ
Дня 22. юлия наполнюю ше два жалосни роки од кеди нє з нами наш мили супруг, тато и дїдо
ВЛАДА ОЛEЯР
(1959–2020)
з Нового Саду
Преходза роки смутку, памяткох. Час нє зменшує превельки жаль, лєм нас здогадує яке було щесце же ши бул наш. Вельо доброти, любови и радосци хтори ши нам нєпреривно даровал пошло зоз тобу, а ище вецей смутку и болю остало споза тебе. Хибиш у каждей хвильки нашого живота хтори зме требали вєдно дзелїц. Оставаш занавше любени и почитовани, у шерцох и душох твоїх ожалосцених наймилших: супруги, дзецох и унука
Спочивай у мире Божим!