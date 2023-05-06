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Влада усвоєла нови мири

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 104 Опатрене

БЕОҐРАД – Влада Републики Сербиї усвоєла предклади за огранїчованє пошедованя оружия и наявела вименки вецей законох.

Тоти одлуки ушлїдзели после двох вельких траґедийох у Сербиї лєм за два днї. Тринацрочни хлапец у беоґрадскей школи штрелял зоз пиштоля до школярох и занятих у школи, кед страдали осмеро дзеци и роботнїк обезпеченя, док шесцеро дзеци и наставнїца ранєни. Лєм дзень познєйше загарештовани 21-рочни чловек под сумню же штрелял зоз оружия и у тим страдали осем и ранєти штернац особи зоз валалох при Младеновцу.

Министерство нукашнїх дїлох гитно пририхта вименки и дополнєня Закону о оружию и мунициї, зоз хторима би ше пооштрело условия за триманє и ношенє краткого огняного оружия, а тим цо нє виполнюю пооштрени условия будзе предвидзени обовязни одкуп оружия обявене на сайту Влади.

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