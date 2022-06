Владика нащивел парохию у Беркасове

БЕРКАСОВО ‒ Наш владика кир Георгий Джуджар прешлого тижня нащивел парохию у Беркасове, а як гварел домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка, то важне, бо ше случує у чаше кед ше докончую роботи на закрицу нового парохиялного будинку.

Роботи зоз владиком обишли и о. Михайло Режак, декан сримски, о. Владислав Рац, декан бачки, о. Тарас Барщевски, доцент на Катедри Святого писма Католїцкого богословского факултету у Заґребе, о. Дамян Кича ЧСВВ, парох кулянски и о. Алексий Гудак, парох у Новим Вербаше.

