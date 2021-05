ШИД – Владика Сримски Василиє (владика Сербскей православней церкви), вчера пошвецел иконостас и фрескопис церкви Успеня Пресвятей Богородици у населєню „Восток“, а з тей шветочней нагоди служел Архиєрейску Службу Божу.

На концу богослуженя преосвящени владика Василиє одликовал Општину Шид за моралне и материялне старанє о церкви, а грамоту придал предсидательови Скупштини општини Шид Тихомирови Стаменковичови.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)