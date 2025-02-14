ВЛАДИМИР ДУДАШ





Мили наш оцец, навики будзеце у наших думкох и шерцох, занавше нам будзеце хибиц. Навики будземе подзековни же зме мали чесц буц зоз вами по сам ваш одход до вичносци котри зохабел вельки боль, алє и красни памятки на час котри зме вєдно препровадзели, и у далєкей Канади и ту у Керестуре, и у здравю и у хороти. Навики нам останєцe у шерцох и думкох и вше вас будземе паметац и споминац зоз почитованьом. Ваш син Александар и нєвеста Снежана

Спочивайце у мире Божим!