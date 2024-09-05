ВЛАДКО (ВЛАДУШ) КОЛБАС





Зоз щиру любову, ожалосценим шерцом и подзекованьом за красни хвильки у заєднїцки препровадзених вецей як пейдзешат рокох. Дзелєли зме их зоз нашима штверима дзецми и шесцерима унучатами у котрих ши ше барз цешел и жил за нїх. На дзень свойого 77. родзеного дня ши ше занавше одпитал одо мнє и од шицких твоїх наймилших. На нашу вельку жалосц и з нєпреповедзеним больом, окружени коло тебе, зоз остатнїм видихнуцом пошол ши до вичносци. У смутку остала твоя супруга Мелания, твойо мили дзеци Марина, Катерина, Александар и Кристина зоз своїма парами и твойо любени унучата Алекси, Наташа, Лиам, Миа, Луела и Милена

Вичная ци памят, мили наш! У Божим царстве най це ангели чуваю!