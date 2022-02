Владо Няради постал член Музею штафелаю

ВЕРБАС – Подобови уметнїк Владо Няради зоз Вербасу постал член Музею штафелаю, ґрупи познатих подобових уметнїкох Сербиї котра пестує традицийне штафелайне малярство, пренєсол општински сайт.

Приєм нових членох пририхтани на рочней вистави у викладательним просторе Музею Всечловека, котри ше находзи на Желєним венцу у Беоґраду.

По Нярадийових словох, тота нова ґрупа Музею штафелаю предлуженє традициї познатей уметнїцкей Медиали, котра дїловала шейдзешатих рокох прешлого вику и котра мала вельки вплїв на подобови живот и сучашнїкох Беоґраду и тедишнєй Югославиї.

Владo Няради вербаски подобови уметнїк котри ше занїма зоз дизайном, рисованьом, мальованьом, скулптуру, уметнїцку фотоґрафию и подобову критику, а 2015. року Здруженє подобових уметнїкох Сербиї му додзелєло статус самостойного уметнїка.

У жеми и иножемстве самостойно викладал вецей як пейдзешат раз, а колективно на жирираних виставох, салонох, биєналох и триєналох по цалим швеце вецей як седемсто раз. Достал награди за малярство, ґрафику, рисованє, уметнїцку фотоґрафию, ґрафични дизайн, мейл арт, драму и сатиру. Автор є вецей як трицец, углавним медзинародних проєктох, як и вецей инсталацийох, перформансох и сценоґрафийох.

