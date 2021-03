СЕРБИЯ – Тей ноци зоз соботи на нєдзелю (28. марца), и у нашей жеми почнє лєтнє рахованє часу, так же мунтатов на годзинки треба загнац годзину напредок – з 2 на 3 годзин.

Лєтнє рахованє чпасу у Европи тирва по остатнї викенд у октобру, а у Сербиї лєтнє и жимске рахованє часу першираз запровадзене 1983. року.

