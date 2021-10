Внєдзелю бул ище єден огень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, у пополадньових годзинох, вибухнул огень на улїци Ирини Провчи, запалєла ше шопа у єдним обисцу, медзитим пре швидку реакцию Добродзечного огньогасного дружтва огень загашени и зопарта векша чкода.

Спред ДОД Руски Керестур апелую на гражданох же би були осторожни, насампредз прето же сезона зогриваня почнє нєодлуга, а познате же то найкритичнєйша часц рока.

Ґу тому, секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо, апелує на гражданох, же хто у можлївосци най осиґура обисце, цо нє таки вельки трошок, а заш лєм дава яку-таку сиґурносц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)