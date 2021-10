Внєдзелю бул Кирбай у Новим Орахове

НОВЕ ОРАХОВО – На Месийну нєдзелю, 24 октобра у Новим Орахове у церкви Христа Спасителя, зоз шветочну Службу Божу означене храмове швето Кирбай. Службу Божу служел парох новоораховски о. Владислав Рац. На Служби попри домашнїх було и госцох зоз Коцура.

Красна хвиля допринєсла тому же пополадню вельке число Новоораховчаньох вишло зоз госцами обисц вашарску часц Кирбая, чому ше найбаржей вшелїяк радовали дзеци.

Шатри зоз робу було вецей як звичайно, и народу було, алє по словох предавачох, барз мало ше куповало, єдино ше гомбалкаре задовольно ошмиховали.

