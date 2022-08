Внєдзелю вибухнул огень на керестурским шмециску

РУСКИ КЕРЕСТУ – Прешлей нєдзелї на 16,40 годзин Добродзечне огньогасне дружтво достало дояву же вибухнул огень на шмециску та керестурски огньогасци такой вишли интервеновац. Огень цалком загашени коло 22 годзин.

У гашеню участвовали два камиони домашього ДОД и 7 огньогасци на чолє з командиром Зораном Иличом. Нєодлуга у валалє нєстало струї, та вец и води, та огньогасци до помоци поволали и професийни єдинки з Кули и Оджаку, як и добродзечних огньогасцох з Кули и Крущичу. Познєйше ЯКП „Руском” уключел аґреґат за воду же би ше оможлївело гашенє.

По вияви огньогасца Елемира Надя, нє мож точно повесц як вибухнул огень, у гашеню потрошели скоро 100.000 литри води, а вельо помогол и Еделинскийов баґер хтори розґуровал най ше огень роздвої.

Околни хижи пре огень нє були загрожени, алє були залапени зоз вельким димом.

