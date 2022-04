Внєдзелю образ Водицовей икони сцигол до Кули

КУЛА – До нашей грекокатолїцкей парохиї св. Йосафата внєдзелю 10. априла сцигол образ Водицовей икони хтори зоз духовну мисию путує по наших парохийох.

Образ икони до кулскей церкви святочно унєсли керестурски парохиянє вєдно зоз ш. Михаїлу Воротняк, пред Службу Божу на 9 годзин, а дочекали их кулски парохиянє, шестри Служебнїци з кулского манастира и домашнї священїки єромонахи парох о. Дамян Кича ЧСВВ и помоцнїк о. Платон Салак ЧСВВ.

Мала Водицова икона у кулскей парохиї останє по швето Пасхи по юлиянским календаре т.є. по 23. април, и за тот час вирни ше годни помодлїц пред ню у церкви, а 24. априла на перши дзень Пасхи будзе однєшена до церкви у Крущичу котри филияла кулскей парохиї.

