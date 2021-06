ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, вчера отримана Перша св. Причасц.

На служби Божей з початком на 10 годзин Святу Тайну Причасци прияли 13 школяре другей и трецей класи, од того пейц дзивчата и осемцме хлапци.

Службу Божу провадзел церковни хор „Розанов”, а на самим концу служби о. Михаил Холошняй каждому першопричашнїкови подаровал молитвенїк, як здогадованє на тоту важну подїю у их живоце.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)