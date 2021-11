КОЦУР – У рамикох 28. Културней манифестациї Костельникова єшень вовторок, 17. новембра, отримане стретнуце писателькох Меланиї Римар и Ксениї Варґа зоз школярами нїзших класох Основней школи Братство єдинство.

З тей нагоди представени и нови кнїжки за дзеци котри того року обявела НВУ Руске слово, а интерактивне стретнуце водзел Микола Шанта.

Тота промоция нових кнїжкох и стретнуце зоз писательками було преложене пре школски розпуст.

